Мир 30 января 2024, 13:31 Важное преимущество ВС России перед ВСУ раскрыли в США Экс-агент ЦРУ Джонсон: ракеты ВС России могут ударить по каждой военной базе ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные способны нанести удар по абсолютно любой военной базе ВСУ на территории Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«На Украине все военные базы находятся на расстоянии атаки российских ракет, русские уже били по ним», — сказал он.

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Джонсон напомнил, что воздушно-космические силы России наносили удар гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львовской области.

«Именно из-за способности сил России атаковать такие объекты киевскому режиму приходится посылать на обучение новобранцев в страны НАТО, что занимает очень много времени», — добавил бывший сотрудник ЦРУ.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что отечественный оборонно-промышленный комплекс уже продемонстрировал свою эффективность в ходе боевых действий против украинских боевиков.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что российская армия еще не показала максимальную мощь в авиационных ударах.