15 января 2024, 10:39
Важное преимущество России над Украиной назвали в США
WSJ: Россия выпускает за сутки 10 тысяч снарядов, а Украина — только 2 тысячи
В среднем за сутки ВС России выпускают около 10 тысяч снарядов, тогда как Вооруженные силы Украины — только две тысячи. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Королевского объединенного института оборонных исследований.
В материале уточнили, что без артиллерии украинская армия не сможет не только наступать, но и вести эффективную оборону. Еврокомиссар Терри Бретон сообщил, что ЕС передаст ВСУ миллион снарядов ближе к весне. Украина получила только 300 тысяч единиц обещанных боеприпасов.
Реклама
Как отметили обозреватели американского журнала Military Watch, ситуацию с нехваткой снарядов усугубит ликвидация объектов военно-промышленного комплекса на Украине. ВСУ используют много боеприпасов образца Советского Союза. А западные союзники, по словам автором материала, столкнулись с проблемами в поставке снарядов, так как массово не производят их.
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама