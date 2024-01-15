Мир 15 января 2024, 10:39 Важное преимущество России над Украиной назвали в США WSJ: Россия выпускает за сутки 10 тысяч снарядов, а Украина — только 2 тысячи РИА «Новости»

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В среднем за сутки ВС России выпускают около 10 тысяч снарядов, тогда как Вооруженные силы Украины — только две тысячи. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Королевского объединенного института оборонных исследований.

В материале уточнили, что без артиллерии украинская армия не сможет не только наступать, но и вести эффективную оборону. Еврокомиссар Терри Бретон сообщил, что ЕС передаст ВСУ миллион снарядов ближе к весне. Украина получила только 300 тысяч единиц обещанных боеприпасов.

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Как отметили обозреватели американского журнала Military Watch, ситуацию с нехваткой снарядов усугубит ликвидация объектов военно-промышленного комплекса на Украине. ВСУ используют много боеприпасов образца Советского Союза. А западные союзники, по словам автором материала, столкнулись с проблемами в поставке снарядов, так как массово не производят их.