Россия предложила перенести штаб-квартиру ООН. И это не просто прихоть

Москва может выступить с предложением о переносе главного офиса ООН в другую страну. Об этом заявил спецпредставитель президента России Андрей Крутских. Дело в том, что США, где расположена штаб-квартира, в последнее время мешают работать представителям ряда стран, с которыми не очень дружат. Визовая война коснулась и Москвы. Получится ли у ООН переехать?

Представителям стран-участниц ООН все труднее приезжать в США, где расположена штаб-квартира и другие здания организации. Проблема — в визах. Их все сложнее получить дипломатам из стран, отношения с которыми у Вашингтона не задались.

Решением вопроса мог бы стать перенос штаб-квартиры ООН в другую страну. С таким предложением может выступить Россия, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

«Мы не напрашиваемся на приезд в США, мы едем в ООН», — отметил Крутских.

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Перенести штаб-квартиру в другую страну было бы оправдано, считает политолог из Австралии Джамал Дауд. Он заявил «360», что США нарушают принцип, предусмотренный соглашением — а именно, обязательства допускать представителей других стран свободно и беспрепятственно. Страдают, кстати, не только россияне, но и представители Сирии, Ирана, Венесуэлы, ранее это касалось Кубы, отметил Дауд.

«Во-первых, многим участникам станет легче работать в ООН. Во-вторых, перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка уменьшит вмешательство США в работу организации», — полагает собеседник «360».

Куда мог бы переехать главный офис ООН? Вариантов, по мнению Дауда, немало, но лучше всего подошли бы Швейцария и Швеция.

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«Это могла бы стать любая относительно независимая страна. Швейцария и Швеция, например, придерживаются нейтралитета, — отметил политолог. — Они не вмешивались в войны, в том числе — во Вторую мировую, в конфликты. То есть в идеале страна должна быть нейтральной, независимой и незаинтересованной в ухудшении отношений с другими странами. В Швейцарии, например, уже работает множество комитетов и структур ООН. Эта страна зарекомендовала себя как нейтральную».

Идея хорошая, но выполнима ли она сейчас? Собеседник «360» уверен, что участники не смогут договориться об этом.

«Чтобы перенести штаб-квартиру, необходимо согласие большинства стран ООН. А сейчас его вряд ли удастся достичь. Попытки встретят сопротивление со стороны лояльных США стран Запада», — считает политолог.