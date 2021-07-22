Важная функция исчезла из Windows 11

Из новой версии операционной системы Microsoft Windows 11 исчезла привычная и важная функция. Сейчас пользователи не могут работать с панелью задач. Об этом сообщил сайт Windows Latest.

Ранее взаимодействие с панелью задач в новой ОС ограничили нижней панелью, а теперь и вовсе убрали. Юзеры лишились возможности перетаскивать на нее ярлыки программ и файлов для быстрого доступа.

«Это такое разочарование! Я ждал, что в новых версиях операционной системы улучшат ее функционал. Ломать хорошие вещи совершенно недопустимо», — приводит сайт слова одного из возмущенных пользователей. Специалисты полагают, что в Windows 11 по-прежнему есть классическая панель задач, но ее скрыли. В предварительных сборках ОС проблему можно решить изменениями в реестре.

Компания Microsoft представила Windows 11 в июне 2021 года. Новая операционная система получила заметные изменения в интерфейсе. Ее начнут распространять в октябре. Разработчики планируют ограничить сроки обновления Windоws — переход на очередную версию ОС будет бесплатным в течение года.