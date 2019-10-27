Ваза из наследства Тэтчер ушла с молотка вопреки желанию экс-главы Кипра

«Мы с мужем были опечалены, когда услышали, что ваза выставлена на аукцион», — сказала она.

По словам Андрулы, подарки иностранным руководителям всегда делались с одобрения кипрского департамента древностей. Такие предметы обычно не представляли уникальной ценности. При этом данная ваза не была подарком частному лицу, отметила она.

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Специалист по древней керамике Кипра Мария Пафити, в свою очередь, выразила уверенность, что ваза не должна была выставляться на торги, так как «это подарок с символикой, который вызывает уважение у народа Кипра».

Керамическую вазу продали в мае на аукционе Christie’s за шесть тысяч фунтов (около 500 тысяч рублей) при начальной цене в одну тысячу. В сообщении аукционного дома подчеркивалось, что лот принадлежал частному лицу.

Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979–1990 годах. Василиу руководил Кипром в 1988–1993 годах.