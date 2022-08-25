Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с папой римским Франциском. Об этом написало РИА ФАН.

По словам политика, Зеленский попытался убедить понтифика в необходимости поддержки Киева со стороны религиозных лидеров.

«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — сообщил он.

Ранее журналист издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несколько месяцев подряд «пытается давить на папу римского, склоняя его на сторону Украины».