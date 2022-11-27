Мир 27 ноября 2022, 16:39 Ватикан заявил о готовности стать посредником в переговорах России и Украины Архиепископ Галлагер заявил о готовности Ватикана принять Россию и Украину для переговоров Unsplash

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Ватикан и папа римский Франциск неоднократно предлагали провести переговоры по Украине у себя. Но ответа не было ни от одной из сторон, хотя приглашение остается в силе. Об этом в комментарии итальянскому телеканалу TGcom24 заявил архиепископ и глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлагер.

«Святой Престол и папа пимский всегда открыты для начала переговоров по Украине. Но ответа до сих пор нет ни от одной из сторон. Несмотря на это, Ватикан остается открыт», — заявил священник.

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Архиепископ добавил, что исторически Церковь всегда выступала в роли миротворца в различных конфликтах, призывая к миру через диалог. Он добавил, что глава католической церкви готов помочь всем сторонам конфликта прийти к урегулированию конфликта.

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Папа римский Франциск ранее заявил, что внимательно следит за ситуацией на Украине и уже дал поручение увеличить контакты, чтобы подтолкнуть стороны к мирному решению конфликта. Он добавил, что необходимо работать над «демилитаризацией сердец», чтобы остановить боевые действия.