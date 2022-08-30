Ватикан заявил, что слова папы Франциска о Дарье Дугиной не являются политической позицией

Заявления папы римского Франциска в связи с конфликтом на Украине не стоит воспринимать как политическую позицию. В пресс-службе Ватикана отметили, что его высказывание — голос в защиту жизней людей, уточнило РИА «Новости».

Представители пресс-службы пояснили, что цель выступлений папы римского на эту тему — в призыве к пастырям и верующим молиться и объединять усилия по восстановлению мира.

«Слова папы по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — подчеркнули в Ватикане.

Речь идет о словах папы римского по поводу гибели российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. На всеобщей аудиенции папа Франциск выразил сожаление в связи с ее смертью.

Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве внедорожника на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным ФСБ, к заказному убийству причастны граждане Украины — Наталья Вовк и Богдан Цыганенко.