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    17 июля 2020, 01:26

    Ватикан выпустил руководство по расследованию случаев педофилии

    Анастасия Кукова

    Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) составила 30-страничный документ, который должен стать инструкцией для всех, кто расследует обвинения в педофилии, выдвинутые против представителей католической церкви.
    Ватикан выпустил руководство по расследованию случаев педофилии

    Префект ведомства кардинал Луис Ладария Феррера пояснил порталу Vatican News. Что появление рекомендаций вызвано многочисленными запросами со стороны его коллег, которые сталкиваются с обвинениями в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним.

    В частности, пастырям веры рекомендовано реагировать на любые сообщения о подобных случаях, не обязательно официальных. Речь идет о СМИ, соцсетях, анонимных сообщениях и даже слухах.

    «Анонимность разоблачителя не должна автоматически приводить к тому, чтобы подобное сообщение считалось ложным», — указывается в документе. В то же время, священникам следует с большой осторожностью принимать во внимания обвинения такого рода по вполне понятным причинам.

    Секретарь Конгрегации доктрины веры архиепископ Джакомо Моранди подчеркнул, что в таких ситуациях «безапелляционное отношение» неуместно. Он добавил, что нельзя пренебрегать анонимным заявлением, если оно содержит косвенные улики или доказательства преступления.

    «Игнорировать только потому, что оно не подписано? С другой стороны, как можно принять за правду все сигналы, в том числе неопределенные и без подписи? В таком случае продолжать (расследование) было бы неуместно», — заявил Моранди.

    В марте суд Мельбурна приговорил 77-летнего экс-главу секретариата по экономике Ватикана кардинала Джорджа Пелла к шести годам тюремного заключения, признав виновным в растлении двух 13-летних певчих церковного хора