Ватикан выпустил руководство по расследованию случаев педофилии

Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) составила 30-страничный документ, который должен стать инструкцией для всех, кто расследует обвинения в педофилии, выдвинутые против представителей католической церкви.

Префект ведомства кардинал Луис Ладария Феррера пояснил порталу Vatican News. Что появление рекомендаций вызвано многочисленными запросами со стороны его коллег, которые сталкиваются с обвинениями в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним.

В частности, пастырям веры рекомендовано реагировать на любые сообщения о подобных случаях, не обязательно официальных. Речь идет о СМИ, соцсетях, анонимных сообщениях и даже слухах.

«Анонимность разоблачителя не должна автоматически приводить к тому, чтобы подобное сообщение считалось ложным», — указывается в документе. В то же время, священникам следует с большой осторожностью принимать во внимания обвинения такого рода по вполне понятным причинам.

Секретарь Конгрегации доктрины веры архиепископ Джакомо Моранди подчеркнул, что в таких ситуациях «безапелляционное отношение» неуместно. Он добавил, что нельзя пренебрегать анонимным заявлением, если оно содержит косвенные улики или доказательства преступления.

«Игнорировать только потому, что оно не подписано? С другой стороны, как можно принять за правду все сигналы, в том числе неопределенные и без подписи? В таком случае продолжать (расследование) было бы неуместно», — заявил Моранди.

В марте суд Мельбурна приговорил 77-летнего экс-главу секретариата по экономике Ватикана кардинала Джорджа Пелла к шести годам тюремного заключения, признав виновным в растлении двух 13-летних певчих церковного хора