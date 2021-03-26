Ватикан сократил зарплаты кардиналам и служащим

Папа римский Франциск поручил сократить заработные платы кардиналам и служащим. Специальное послание понтифика распространила Служба печати Ватикана, сообщил сайт «Русская планета».

Согласно распоряжению Папы, для кардиналов сумма вознаграждения снизится на 10%. Зарплата сотрудников губернаторства Ватикана и других руководящих упадет на 8%, а у остальных нижестоящих чиновников и служащих — на 3%.

Кроме того, временно замораживается повышение жалований, прописанное в действующих контрактах.

Распоряжение понтифика вступит в силу с 1 апреля. Оно вызвано тяжелой финансовой обстановкой в Ватикане, в том числе вызванной пандемией коронавируса.

Решение папы римского позволит обойтись без увольнений.

Казна папского государства осталась в 2020 году без важнейшего источника доходов — от продажи билетов в Ватиканские музеи. Культурные учреждения были закрыты из-за карантинных ограничений с марта по июнь 2020 года, а потом с небольшими перерывами с конца октября. Ватикан не досчитался 200 миллионов евро (почти 18 миллиардов рублей).