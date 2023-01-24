Мир 24 января 2023, 13:53 Ватикан проверит слухи об оргиях в британском соборе Sunday Times: Ватикан проверяет информацию о секс-вечеринках в британском соборе piqsels

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В Ватикане начали собственное расследование по факту сообщений об оргиях в кафедральном соборе Ньюкасла во время карантинных ограничений по ковиду. Об этом написало издание Sunday Times.

По слухам, бывший декан собора Майкл Маккой устраивал секс-вечеринки с участием своих знакомых. По данным источников газеты, жалобы поступили «от отдельных лиц в епархии». Вечеринки якобы проходили в квартире Маккоя, расположенной при соборе. Несколько человек отметили, что Маккой пригласил их на это сборище, хотя тогда были запрещены любые собрания.

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Маккой свел счеты с жизнью в апреле 2021 года, в возрасте 57 лет. Это произошло после того, как Департамент защиты детей и взрослых полиции Нортумбрии начал в отношении него расследование по факту сексуального насилия над детьми.

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Британские СМИ предположили, что из-за слухов о запретных вечеринках в декабре 2022 года ушел в отставку епископ Ньюкаслский Роберт Берн. Он заявил прихожанам, что должность стала для него «тяжким бременем». Впрочем, доказательств того, что бывший епископ присутствовал на оргиях, нет и его самого ни в чем не подозревают.