Важное 12 декабря 2022, 13:48 Ватикан предложил площадку для урегулирования украинского конфликта Ватикан заявил о готовности организовать диалог по Украине без предварительных условий Unsplash

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Ватикан готов поспособствовать началу диалога между Россией и Украиной без предварительных условий, рассказал ТАСС госсекретарь государства Пьетро Паролин. Он добавил, что страна стала бы идеальным местом для организации переговоров.

«Наше желание заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий», — отметил Паролин.

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Ранее папа римский Франциск уже не раз говорил о том, что Ватикан ищет пути для разрешения украинского кризиса. Понтифик рассказывал, что следит за ситуацией, а «настоящего мира» можно добиться только путем ведения переговоров.

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Архиепископ и глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлагер напомнил, что ни Россия, ни Украина пока не приняли приглашения главы католической церкви. Несмотря на это, Ватикан остается открытым для содействия в российско-украинских переговорах, добавил Галлагер.