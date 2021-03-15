Ватикан отказался благословлять однополые пары в церкви. Представители сексуальных меньшинств больше не смогут заключить брак с позволения католического священника, так как подобные союзы незаконны.

«В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар. Ответ на вопрос, обладает ли церковь полномочиями для их благословения, отрицательный», — цитирует ТАСС разъяснение Конгрегации доктрины веры.

В Ватикане все же пришли к осознанию к того, что однополые союзы незаконны, так как они не попадают под само определение брака, который существует между мужчиной и женщиной и в котором рождается новая жизнь.

«Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его часть своего мироздания», — говорится в документе.

В Конгрегации доктрины веры не исключили благословление отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые «стремятся взращивать свою веру», пока «не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни». Католическая церковь признает право таких людей на понимание и заботу.

В прошлом году папа римский поддержал брак между геями. Об этом он заявил в документалке «Франциск».