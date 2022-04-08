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    08 апреля 2022, 21:47

    Ватикан допустил возможность встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

    Арина Бобкова

    Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что допускает вероятность встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По его словам, она может пройти на нейтральной территории. При этом такое условие является обязательным, передал .

    «Встреча с патриархом Кириллом была запланирована, была запущена определенная программа, папа продолжает эту подготовку», — отметил он.