Ватикан допустил возможность встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что допускает вероятность встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, она может пройти на нейтральной территории. При этом такое условие является обязательным, передал RТ.

«Встреча с патриархом Кириллом была запланирована, была запущена определенная программа, папа продолжает эту подготовку», — отметил он.