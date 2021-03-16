Вассерман: зависимость ЕС от США помешает некоторым странам закупать «Спутник V»
Политический консультант Анатолий Вассерман считает, что у стран Европы могут быть проблемы с закупкой российской вакциной «Спутник V» из-за зависимости от Америки. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он отметил, что ПАСЕ не принимает решений о закупке препарата.
«По сути визит в Москву председателя ПАСЕ Хендрика Дамса — это чистой воды пиар», — пояснил Вассерман.
Он считает, что некоторые европейские страны будут самостоятельно закупать вакцину, несмотря на мнение США.