Вассерман заявил о необходимости призвать Украину к ответу за разрыв Минских соглашений

Напомним, постановление Верховной Рады Украины о назначении местных выборов на октябрь 2020 года можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений.

Вассерман напомнил, что пункты соглашений должны были осуществлять по порядку. Однако Киев это не устраивало, поэтому власти пытались изменить документ, что заблокировал Берлин.

Публицист считает, что Совбез ООН в данной ситуации будет бездействовать.

«Соединенные Штаты Америки, несомненно, заблокируют любую резолюцию, призванную обуздать киевских террористов», — приводит слова Вассермана «Царьград».