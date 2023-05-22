Мир 22 мая 2023, 18:19 Вассерман заявил, что Запад сам лишил себя влияния «бухгалтерскими трюками»

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что западные политические деятели сами довели себя до того бедственного положения, в котором оказались. Об этом он рассказал «Народным новостям».

По мнению депутата, поддержка политиков на Западе снижается, главным образом, из-за того, что людей крайне сложно убеждать в правильности своих действий, когда они видят снижение качества своей жизни.

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«Да, там удалось наладить такую систему взаимоотношений с этими регионами, что формально, чисто в бухгалтерском плане многие на Западе от этого выиграли. Но, во-первых, выигрывают не все, а во-вторых, жизнь не сводится к бухгалтерским играм. Соответственно, то, что на бумаге казалось выгодным, в остальных отношениях очень плохо», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

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