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    25 марта 2021, 13:21

    Вассерман заявил, что Китай ответит Украине за национализацию «Мотор Сич»

    Полина Петрова

    Политолог и журналист Анатолий Вассерман заявил, что Китай решительно ответит Украине за национализацию концерна «Мотор Сич», написал сайт «Политика сегодня».

    Вассерман заявил, что Китай ответит Украине за национализацию «Мотор Сич»

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский узаконил решение СНБО о защите национальных интересов в области авиационных двигателей и вернул «Мотор Сич» в государственную собственность. Как отметил Вассерман, КНР с 2016 года вложили 3,6 миллиарда долларов в предприятие по изготовлению авиамоторов, построенное еще в Российской Империи, и со временем выкупили большую часть его акций, сообщил сайт «Утро.ру».

    «Китайцы очень обиделись. А китайская обида, как правило, выражается в серьезных действиях. Не берусь гадать, как именно китайцы отомстят за потерю денег, и главное — за потерю лица, поскольку в этом конфликте американцы вытерли о них ноги», — поделился мыслями Вассерман.

    Он подчеркнул, что не завидуют нынешнему положению Украины. Политолог уверен, что после такой ситуации никто не будет инвестировать свои средства в эту страну.