Вассерман заявил, что Китай ответит Украине за национализацию «Мотор Сич»

Политолог и журналист Анатолий Вассерман заявил, что Китай решительно ответит Украине за национализацию концерна «Мотор Сич», написал сайт «Политика сегодня».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский узаконил решение СНБО о защите национальных интересов в области авиационных двигателей и вернул «Мотор Сич» в государственную собственность. Как отметил Вассерман, КНР с 2016 года вложили 3,6 миллиарда долларов в предприятие по изготовлению авиамоторов, построенное еще в Российской Империи, и со временем выкупили большую часть его акций, сообщил сайт «Утро.ру».

«Китайцы очень обиделись. А китайская обида, как правило, выражается в серьезных действиях. Не берусь гадать, как именно китайцы отомстят за потерю денег, и главное — за потерю лица, поскольку в этом конфликте американцы вытерли о них ноги», — поделился мыслями Вассерман.

Он подчеркнул, что не завидуют нынешнему положению Украины. Политолог уверен, что после такой ситуации никто не будет инвестировать свои средства в эту страну.