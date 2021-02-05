Накануне главный редактор World Economy Александр Сосновский заявил, что ФРГ взяла курс на сближение с нашей страной. По мнению Вассермана, если Берлин и движется в сторону Москвы, то «медленно и большими зигзагами». Он отметил, что США намекнули на оккупированность Германии. Штаты предложили не вводить санкции, если строительство «СП — 2» будет остановлено.

«США давят со страшной силой, так что я не ручаюсь, что движение Германии в сторону России продолжится. Но в то же время абсолютно понятно, что экономике Германии просто не продержаться без „Северного потока — 2“», — уточнил Вассерман.

Специалист добавил, что политика является концентрированным выражением экономики. Публицист заключил, что надеется на такое движение Германии навстречу России.