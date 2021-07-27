Вассерман: в случае развала Америки образуются три государства

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, что в случае развала Соединенных штатов, на их месте образуются сразу три новых государства. Повлиять на такое событие могут кардинальные расхождения во мнениях республиканцев и демократов. Об это написало РИА ФАН.

Таким образом журналист прокомментировал недавний опрос, который указал, что половина американцев мечтают о развале США. Вассерман при этом уточнил, что вряд ли американские граждане мечтают о распаде, скорее всего считают его вполне возможным.

Политический консультант напомнил о прошедших выборах президента в США. Он уверен, что новая власть установилась при помощи массовых фальсификаций, тем самым нарушила интересы большей части граждан, которые голосовали за республиканцев.

В завершение он отметил, что, если распад все же случится, на месте США образуются три новых федерации. Дело в том, что приверженцы республиканской партии находятся в тех штатах, которые отделяют друг от друга демократов на восточном и западном океанских побережьях.