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    11 сентября 2020, 14:59

    Вассерман усомнился в здравомыслии белорусской оппозиции

    Алена Макаренко

    Участники митингов в Белоруссии сейчас пытаются опротестовать свою неоспоримую принадлежность к русскому народу. Об этом заявил известный публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. Он также усомнился в здравомыслии оппозиции. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на издание «Украина.ру».
    Вассерман усомнился в здравомыслии белорусской оппозиции

    «То, что сейчас называется протестным движением, протестует против вполне очевидного факта, а именно, что белорусы — неотъемлемая часть русского народа в целом», — отметил Вассерман.

    По его мнению, люди, протестующим против бесспорных фактов, — «не совершенно умные». По этой причине публицист не ждет от них здравомыслия.

    Нынешняя задача белорусской оппозиции — не наведение порядка в республике, а максимальный отрыв Белоруссии от России, уверен политолог. По ее словам, для разжигания протестов используются очень эффективные современные технологии издевательства над здравым смыслом. А бороться с ними пока что сложно.

    Вассерман также обратил внимание, что такие же технологии разрушения страны изнутри сейчас используются еще и в государстве, где их разработали — США.

    Протестные акции продолжаются в Белоруссии уже больше месяца — с 9 августа, когда ЦИК обнародовал предварительные результаты президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% граждан.

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