Вассерман усомнился в здравомыслии белорусской оппозиции

«То, что сейчас называется протестным движением, протестует против вполне очевидного факта, а именно, что белорусы — неотъемлемая часть русского народа в целом», — отметил Вассерман.

По его мнению, люди, протестующим против бесспорных фактов, — «не совершенно умные». По этой причине публицист не ждет от них здравомыслия.

Нынешняя задача белорусской оппозиции — не наведение порядка в республике, а максимальный отрыв Белоруссии от России, уверен политолог. По ее словам, для разжигания протестов используются очень эффективные современные технологии издевательства над здравым смыслом. А бороться с ними пока что сложно.

Вассерман также обратил внимание, что такие же технологии разрушения страны изнутри сейчас используются еще и в государстве, где их разработали — США.

Протестные акции продолжаются в Белоруссии уже больше месяца — с 9 августа, когда ЦИК обнародовал предварительные результаты президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% граждан.