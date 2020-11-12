Вассерман считает, что Байден не настроен на мирную внешнюю политику
Политолог Анатолий Вассерман выразил мнение, что Джо Байден не собирается выстраивать мирный диалог с внешним видом. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его мнению, демократ будет добиваться своих целей при помощи давления и шантажа. В первую очередь это может отразиться на Минских соглашениях.
«В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине», — считает Вассерман.
Кроме того, по его мнению, Америка попытается оказывать влияние на Белоруссию, а также на Центральную Европу.
Вассерман заключил, что после пересмотров результатов голосования Дональд Трамп сможет снова занять место президента.