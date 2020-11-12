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    12 ноября 2020, 18:44

    Вассерман считает, что Байден не настроен на мирную внешнюю политику

    Дарья Морозова

    Политолог Анатолий Вассерман выразил мнение, что Джо Байден не собирается выстраивать мирный диалог с внешним видом. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По его мнению, демократ будет добиваться своих целей при помощи давления и шантажа. В первую очередь это может отразиться на Минских соглашениях.

    «В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине», — считает Вассерман.

    Кроме того, по его мнению, Америка попытается оказывать влияние на Белоруссию, а также на Центральную Европу.

    Вассерман заключил, что после пересмотров результатов голосования Дональд Трамп сможет снова занять место президента.