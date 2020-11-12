Вассерман считает, что Байден не настроен на мирную внешнюю политику

По его мнению, демократ будет добиваться своих целей при помощи давления и шантажа. В первую очередь это может отразиться на Минских соглашениях.

«В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине», — считает Вассерман.

Кроме того, по его мнению, Америка попытается оказывать влияние на Белоруссию, а также на Центральную Европу.

Вассерман заключил, что после пересмотров результатов голосования Дональд Трамп сможет снова занять место президента.