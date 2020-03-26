Вассерман рассказал, почему Америка не отменит санкции против России

По его мнению, это выгодно руководству Америки, потому что «все эти санкции, и против нас, и против Ирана, и против севера Кореи, бьют прежде всего по Европейскому союзу».

Вассерман уверен, что Евросоюз — главная угроза для Америки, поэтому США и стремятся его контролировать.

«Естественно, если твой конкурент считает себя своим союзником, так просто, по западным понятиям, просто грех не обмануть такого», — заключил эксперт.