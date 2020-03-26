Вассерман рассказал, почему Америка не отменит санкции против России
Евросоюз не отменит санкции против России, даже несмотря на то, что санкции бьют по самому ЕС, потому что этого не хотят США — считает журналист, политический эксперт Анатолий Вассерман. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его мнению, это выгодно руководству Америки, потому что «все эти санкции, и против нас, и против Ирана, и против севера Кореи, бьют прежде всего по Европейскому союзу».
Вассерман уверен, что Евросоюз — главная угроза для Америки, поэтому США и стремятся его контролировать.
«Естественно, если твой конкурент считает себя своим союзником, так просто, по западным понятиям, просто грех не обмануть такого», — заключил эксперт.