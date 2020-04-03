Вассерман рассказал, какие последствия повлечет за собой пандемия коронавируса в США

Публицист заявил в своем материале, что здравоохранение США в условиях кризиса оказалось «кучей битого стекла» вместо «хрустального замка». Распространение коронавируса среди врачей является самым страшным последствием, полагает Вассерман.

«Даже после объявления пандемии хозяева многих клиник запрещали врачам надевать маски. Чтобы не отпугивать клиентов», — сообщил эксперт.

Россия отправила в Америку самолет с медицинским грузом. В поставку вошло медицинское оборудование, различные дезинфицирующие средства, маски, респираторы.

Напомним, количество заразившихся коронавирусом в США достигло 245 тысяч человек. Смертей в стране зафиксировано 5 983, выздоровели — 9090. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Нью-Йорке. Город является эпицентром инфекции.