Вассерман рассказал, чем могут грозить попытки Лукашенко оттянуть интеграцию

Белорусский лидер заявил о желании снизить до 40% транзит и закупки российского газа. По мнению Анатолия Вассермана, таким образом Лукашенко хочет выбить дополнительные выгоды для своей страны в условиях интеграции с Россией.

«Я полагаю, что Лукашенко всего лишь старается выжать какие-нибудь дополнительные уступки. И очень серьезно опасается, что его в Российской Федерации, так сказать, потеснят в случае дальнейшей интеграции наших республик. То есть он, по-моему, вполне серьезно опасается, что дальнейшая экономическая интеграция приведет к полному политическому поглощению Белоруссии Российской Федерацией», — пояснил Вассерман.

Эксперт отметил, что вероятность «поглощения» Белоруссии невелика. Степень экономической интеграции на данный момент четко определили, и в нынешних условиях она оптимальная.

«В Российской Федерации вряд ли кто-то стремится сделать эту самую интеграцию теснее. Поскольку математическая теория методов управления хозяйством, к сожалению, проработана довольно мало, ибо по ряду политических причин уже пару десятилетий велено прорабатывать только микроэкономику, а не макроэкономику, то и получается, что даже если действительно нынешняя степень интеграции оптимальна, а по моим грубым прикидкам выходит именно так, политики в этом совершенно не уверены», — рассказал политолог.

Вассерман подчеркнул, что именно отсутствие достаточной научной базы лишает политиков уверенности в том, что интеграция пройдет по плану.

«Поэтому мы видим вот такие попытки подстраховаться путем, грубо говоря, демонстрации своих возможностей. Что, мол, могу я себе и других партнеров найти, хотя иной раз это выглядит как в поговорке „Назло маме уши отморожу“. И вот с учетом всех этих обстоятельств получается, что просто из-за взаимонепонимания могут возникнуть очень серьезные экономические и политические осложнения. И боюсь, что многие ошибки, которые Александр Григорьевич уже сделал, и многие ошибки, которые он еще в состоянии сделать, — это все именно следствие такого непонимания. А оно, в свою очередь, идет не от его личной ограниченности, а именно из того, что просто уже пару десятилетий как заглохла под политическим давлением чрезвычайная важная отрасль научных исследований», — заявил эксперт.

Переговоры лидеров России и Белоруссии об экономической интеграции стран прошли в Сочи 7 декабря 2019 года. «360» писал о спорных вопросах процесса интеграции.