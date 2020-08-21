Вассерман раскритиковал белорусскую оппозицию
Журналист Анатолий Вассерман выразил мнение, что протесты в Белоруссии ничем хорошим не закончатся. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его мнению, белорусы хотят разорвать отношения с Россией, что приведет к исчезновению белорусского производства. Вассерман считает, что страны Европы видят в Белоруссии конкурента, поэтому им выгодно ее уничтожение.
«Если русское большинство граждан Белоруссии (как несколько лет назад — Украины) поверит, что его на Западе ждет сытная кормушка — оно там и окажется, но только в виде корма», — заявил Вассерман.