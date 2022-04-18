Вассерман прокомментировал закрытие европейских портов для России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал решение Евросоюза закрыть морские порты для судов из России. По его словам, товары отечественного производства с удовольствием купят в любой другой точке мира, написал сайт NEWS.ru.

Кроме того, политик сравнил действия Евросоюза с самоубийством.

«Те товары, что мы продаем, с руками оторвут в любом месте земного шара. А Европа… к ней вполне применим старый анекдот. Жила-была девочка… сама, дура, виноватая. Они сами выбрали себе способ самоубийства. Спасать самоубийц задача не только сложная, но и чаще всего нерешаемая. Если кто-то решил покончить с собой, то в половине случаев одумается, а в другой половине одумается, но попытается вновь», — сказал он.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Одним из пунктов стало закрытие портов для российских судов, а также для кораблей, управляемых российскими операторами.