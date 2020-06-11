Вассерман призвал россиян избавиться от «пережитков американщины»

Вассерман напомнил старую притчу про мальчика, который много раз кричал «волки». Вся деревня прибегала на его призыв, но оказывалось, что ребенок звал их ради развлечения. Когда пришли настоящие хищники, на его крик никто не отреагировал.

«Это я к тому, что американское манипулирование понятиями, в том числе и терроризмом не просто очевидно. Оно еще бьет по интересам столь многих стран и народов, что они просто ради самосохранения вынуждены серьезно думать, а стоит ли прислушиваться к крику США — „волки“», — сказал Вассерман.

По его мнению, россияне должны полностью избавиться от «пережитков американщины в сознании». После подобных обвинений ни о каких уступках не должно быть и речи. Консультант предложил заняться «самоочищением» от американских заявлений.

Ранее Республиканская партия Конгресса США подготовила 120-страничный доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». В нем предложили расценивать Россию как «государство-спонсор терроризма». В МИД РФ связали подобные заявления американцев с намерением ввести новые санкции.