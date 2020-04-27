Вассерман представил мир после пандемии коронавируса

По информации «Царьграда», Вассерман заметил, что к лету мир ослабит режим карантина. Однако он добавил, что осенью население Земли ждет новая волна заболеваний. Окончательно справиться с инфекцией удастся только к февралю 2021 года. К этому моменту медики начнут использовать вакцину.

«Эксперты ООН сулят четверть миллиарда смертей от голода. Соединенные Государства Америки, как после Второй мировой, будут скупать Европу оптом. Лояльность за прокорм. А еще поищут, кого выдоить для восстановления собственной экономики. Выбор у них невелик: Российская Федерация, Китай и страны Ближнего Востока», — подчеркнул журналист.

Он обратил внимание на то, что США уже требуют деньги от Китая, а Россия станет их следующей жертвой.

«Не поможет — СГА затеют новые гибридные войны, чтобы ослабить и ограбить», — уточнил Вассерман.

По мнению специалиста, миру стоит готовиться к войне, голоду и безработице.