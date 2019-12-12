Вассерман поддержал мнение депутата Германии о «капитуляции» правительства

«Да, это правда! Действительно связали. Это очевидно. Именно Украина пытается всеми способами напакостить РФ даже ценой собственной гибели, поскольку польская фантазия Украины — „не Россия“, естественным образом возвышает [понятие], что Украина — „это анти-Россия“. Главное, что американцы пытаются не просто связать [поставки]: а цель этой истерики заблокировать поставки газа из РФ, чтобы отчертить европейский рынок для газа из самих США», — уточнил Вассерман.

Депутат: Германия «капитулировала» перед США из-за «Северного потока — 2» Подробнее

По его словам, Европе придется потратить на американский газ больше денег, чем на российский. Разработка сланцевых месторождений в десять раз дороже песчаниковых. Также средства необходимо выделить на транспортировку. Вассерман напомнил, что газ поставляется в сжиженном состоянии. Для этого в емкостях или трубах нужно соблюдать все условия.

Публицист убежден, что у немецкий политик имеет повод выступать с критикой Бундестага.

«Это подготовка общественного мнения самой Европы в тому, что в ближайшем времени Европе придется изрядно переплачивать за газ. Ведь совершенно независимо от того, какой именно канал поставок перекроют: хоть через „Северный поток-2“, хоть через Украину, — газ все равно подорожает. Сейчас ведется агитация таким образом, чтобы общественное мнение заранее считало это следствием деятельности Российской федерации», — заметил Вассерман.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре раскритиковал правительство Германии. По мнению депутата, оно «капитулировало» перед США по вопросу ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».