Вассерман описал возможный дефолт на Украины анекдотом про лошадь

«Понятно, что разрыв отношений с Российской Федерацией ударил по экономическому положению Украины со страшной силой. От развала страны страдают все ее части, но чем меньше часть, тем сильнее она страдает», — заявил он.

Политолог допустил образование «огромной дыры» в бюджете Украины, которая способна привести к дефолту. Однако этого никто не заметит с подачи Запада, отметил Вассерман.

Ради разрыва Украины с Россией вложены настолько громадные усилия, что его будут поддерживать всеми доступными средствами. Киев получал западное финансирование разными способами, в том числе минуя международные правила.

Нынешнюю ситуацию на Украине Вассерман описал старым анекдотом о неудачливом наезднике. Тот соскальзывал со спины скакуна и кричал: «Эта лошадь закончилась, дайте другую!».

«Лошадей в украинской политике еще много. Кончится один исполнитель воли наших стратегических противников — предложат на очередные выборы нового», — добавил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете Украины 2020 года образовалась «огромная дыра». Стране не хватает как минимум 40 миллиардов гривен.