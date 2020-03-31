Вассерман описал, каким был бы мир в вечной изоляции

Европа в вечной изоляции остановилась бы в развитии — уверен он. По словам Вассермана, «для того, чтобы окупилась новая разработка, нужно, чтобы на рынке, куда ее выпускают, жило достаточно много народу», и «если рынок ЕС распадется, если отдельные страны полностью закроются друг от друга, и каждая из них будет производить что-то только для собственных нужд, тогда, при существующих методах оплаты новых разработок, разработки эти заведомо не окупятся».

Также он считает, что жить стало бы скучно, потому что не хватало бы новых впечатлений.

«Побывав в двух-трех итальянских городах, в любом следующем увидишь гораздо больше знакомого, чем нового. То есть, это к большей части стран относится. Поэтому изоляция стран друг от друга — дело вредное», — пояснил Вассерман.

Также он рассказал, что невозможно предугадать, какие профессии в изолированном мире исчезли бы совсем, а какие — наоборот, стали бы востребованными.

«Изолированный мир был бы гораздо беднее и примитивнее, чем сейчас», — заключил публицист.