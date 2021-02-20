Журналист Анатолий Вассерман обвинил англосаксов в двойной морали. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

В качестве доказательства он привел в пример то, что американские дипломаты планируют воспользоваться вакциной от коронавируса на территории стран, в которых они работают. В их число входит и Россия. То есть Америка собирается использовать российскую вакцину и при этом продолжать антироссийскую пропаганду.

«Я не собираюсь говорить, хорошо это или плохо, не собираюсь морализировать, не собираюсь говорить, что англосаксы так все плохи, я только знаю, что они ведут себя именно так», — заявил Вассерман.