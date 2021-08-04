Вассерман объяснил, в каком случае ЕСПЧ поддержит Медведчука в иске против Зеленского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) завел дело против президента Украины Владимира Зеленского из-за жалобы Виктора Медведчука. Публицист, эрудит, политический аналитик Анатолий Вассерман рассказал, в каком случае ЕСПЧ может встать на сторону последнего. Об этом сообщило Nation News.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил о незаконных действиях украинской власти. Мужчина отметил, что уголовное дело против него было сфабриковано из-за политических мотивов, сообщил ТАСС.

Анатолий Вассерман прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, с большой вероятностью политик проиграет дело.

«Правды Медведчук в ЕСПЧ скорей всего не добьется, хотя они конечно могут ему помочь, если кто-то в Европе очень хочет напакостить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но я не думаю, что многие в Европе этого хотят», — отметил специалист.