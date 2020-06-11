Вассерман объяснил, почему Украина не сможет создать оружие против РФ и Венгрии

По словам политолога, данное заявление можно оценивать лишь как преступное, так как оно нарушает множество международных соглашений. Он подчеркнул, что на данный момент на Украине нет ресурсов для создания оружия.

«Сейчас на Украине уничтожена большая часть и производственных, и научных ресурсов, которые хотя бы в принципе можно было бы перепрофилировать, перенацелить на создание ядерного оружия. Сейчас там даже так называемую грязную бомбу не получится сделать. То есть устройство, разбрасывающее различные радиоактивные вещества для того, чтобы заразить местность», — пояснил Вассерман.

Он также заявил, что Украина рискует нарушить соглашение с Россией о передаче отработанного ядерного топлива со своих атомных электростанций.