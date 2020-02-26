Вассерман объяснил, почему граждан РФ арестовывают на Западе

Для примера он взял ситуацию с Виктором Бутом, который сейчас находится в тюрьме США. Журналист убежден, что его взяли лишь за то, что спутали Бута с кинообразом. Речь идет о фильме «Оружейный барон». Сценаристы для прообраза героя взяли некоторые фрагменты биографии россиянина.

«Сейчас то и дело наших граждан арестовывают в разных местах и экстрадируют в США по обвинениям, от которых за версту разит голимой липой», — заявил Вассерман.

Он также привел пример с собой. Украина до сих пор считает его своим гражданином. И поэтому на него завели множество уголовных дел, из-за выступлений против независимости Украины от России.