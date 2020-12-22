Вассерман: новые санкции США говорят о том, что они не понимают Россию
Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал санкции Америки против специального летного отряда (СЛО) «Россия». Об этом сообщило РИА ФАН.
Вассерман предположил, что ограничение было направлено на то, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину свободно летать в другие страны. По мнению журналиста, это говорит о том, что американцы очень мало знают о России и не понимают ее.
«Соответственно, они могли на полном серьезе думать, что из-за этих санкций наш президент не сможет никуда летать», — предположил Вассерман.