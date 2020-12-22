Вассерман: новые санкции США говорят о том, что они не понимают Россию

Вассерман предположил, что ограничение было направлено на то, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину свободно летать в другие страны. По мнению журналиста, это говорит о том, что американцы очень мало знают о России и не понимают ее.

«Соответственно, они могли на полном серьезе думать, что из-за этих санкций наш президент не сможет никуда летать», — предположил Вассерман.