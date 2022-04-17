Вассерман назвал способ «перемолоть» западные вооружения на Украине

Западные страны поставляют Украине большое количество различных вооружений, отметил депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. Он назвал легкий для российских военных способ буквально «перемолоть» их.

«Еще в Сирии мы испытали систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — заявил он в интервью изданию «Украина.ру».

Ведение боевых действий, как уточнил Вассерман, является самым лучшим временем для того, чтобы испытать новые вооружения. По мнению телеведущего, таким образом можно уничтожать большое количество западных поставок Киеву прямо в тот момент, как их ввозят в страну.

Западные страны не намерены останавливать поставки оружия на Украину, считает военный историк Юрий Кнутов. В беседе с «360» он отметил, что страны Запада хотят продлить военные действия, чтобы обескровить Россию и вызвать социально-экономический взрыв.