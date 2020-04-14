Вассерман: мир ждет «вторая Великая депрессия» из-за пандемии коронавируса

По информации газеты «Известия», Вассерман уточнил, что рабочие места многих развитых государств перешли в страны, где рабочая сила стоит меньше. Однако в настоящее время из-за пандемии коронавируса они переживают экономический кризис.

«А что сегодня? Разрыв технологических цепочек карантинами бьет по мировому хозяйству со страшной силой. Не зря наш президент в среду попросил региональных руководителей разрешить работу всего, что удается защитить от массового заражения», — пояснил публицист.

Журналист заметил, что решения важно принимать «в пожарном режиме».

«Денег для сохранения даже нынешнего — куда меньшего, чем еще пару десятилетий назад — уровня жизни уже не хватит. Придется учиться работать. Даже тем, кто мыслит себя только как собачьего парикмахера с дипломом юриста и магистра делового управления в одном флаконе», — добавил Вассерман.

Он обратил внимание на то, что продолжение войны позволило миру справиться с первой Великой депрессией. По словам публициста, следует «выбирать: либо за станок — либо в окоп».