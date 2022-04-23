Вассерман: команда Зеленского пойдет под суд после спецоперации
Депутат ГД Вассерман: команда Зеленского должна пойти под суд после спецоперации
Ключевые чиновники украинского правительства будут переданы суду после завершения российской спецоперации, уверен телеведущий, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Люди, которые приветствовали «настоящие зверства» в Донбассе, должны поплатиться за это жестоким приговором, сообщил он Ura.ru.
«Это же люди, приветствовавшие нацизм, убийства, унижения русских, настоящие зверства в Донбассе. Эти так называемые министры из команды так называемого президента Владимира Зеленского — настоящие негодяи и преступники, их надо судить!» — заявил Вассерман.
Он не исключил применения высшей меры наказания для «тех, кто не успеет сбежать».
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также отметил, что политики и военные Украины должны пойти под трибунал за зверства над мирными жителями. По его мнению, на скамье подсудимых должны также оказаться представители пропаганды. Военный трибунал станет важной частью денацификации Украины.