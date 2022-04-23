Вассерман: команда Зеленского пойдет под суд после спецоперации

Ключевые чиновники украинского правительства будут переданы суду после завершения российской спецоперации, уверен телеведущий, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Люди, которые приветствовали «настоящие зверства» в Донбассе, должны поплатиться за это жестоким приговором, сообщил он Ura.ru.

«Это же люди, приветствовавшие нацизм, убийства, унижения русских, настоящие зверства в Донбассе. Эти так называемые министры из команды так называемого президента Владимира Зеленского — настоящие негодяи и преступники, их надо судить!» — заявил Вассерман.

Он не исключил применения высшей меры наказания для «тех, кто не успеет сбежать».

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также отметил, что политики и военные Украины должны пойти под трибунал за зверства над мирными жителями. По его мнению, на скамье подсудимых должны также оказаться представители пропаганды. Военный трибунал станет важной частью денацификации Украины.