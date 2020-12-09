Вассерман: экономическая катастрофа произойдет в Америке

По его словам, это спровоцировано пандемией коронавируса. Также Вассерман уверен, что Джо Байден стал новым президентом Штатов по этой же причине.

«Даже предстоящая экономическая катастрофа в Соединенных Государствах, вызванная тем, что Байдена, скорее всего, все-таки запихнут в Белый дом тоже, в какой-то степени вызвана пандемией», — уверен он.

Вассерман уточнил, что Байден победил благодаря фальсификациям на выборах, которые стали возможно именно в условиях пандемии.