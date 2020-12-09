Вассерман: экономическая катастрофа произойдет в Америке
Журналист Анатолий Вассерман выразил мнение, что в ближайшее время Америку ждет множество тяжелых событий в области экономики. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, это спровоцировано пандемией коронавируса. Также Вассерман уверен, что Джо Байден стал новым президентом Штатов по этой же причине.
«Даже предстоящая экономическая катастрофа в Соединенных Государствах, вызванная тем, что Байдена, скорее всего, все-таки запихнут в Белый дом тоже, в какой-то степени вызвана пандемией», — уверен он.
Вассерман уточнил, что Байден победил благодаря фальсификациям на выборах, которые стали возможно именно в условиях пандемии.