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    21 июля 2020, 18:12

    Вассерман: доклад о «российском вмешательстве» связан с дырой в бюджете Британии

    Дарья Морозова

    Журналист Анатолий Вассерман считает, что власти Великобритании с помощью обвинения России во вмешательстве в голосовании хотели закрыть дыру в бюджете. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    Также он считает, что таким образом страна хотела оправдаться за неудачный выход из Евросоюза. «Если публикуется такой доклад, то самая вероятная его цель — обосновать скорый отъем средств у русских, живущих в Британии», — считает Вассерман.

    Новости SMI.FM