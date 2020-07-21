Вассерман: доклад о «российском вмешательстве» связан с дырой в бюджете Британии
Журналист Анатолий Вассерман считает, что власти Великобритании с помощью обвинения России во вмешательстве в голосовании хотели закрыть дыру в бюджете. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Также он считает, что таким образом страна хотела оправдаться за неудачный выход из Евросоюза. «Если публикуется такой доклад, то самая вероятная его цель — обосновать скорый отъем средств у русских, живущих в Британии», — считает Вассерман.