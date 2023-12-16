16 декабря 2023, 04:35
«Вассал США». В Сербии рассказали о последствиях отказа Европы от российского газа
Гендиректор Баятович: Европа идет к деиндустриализации без дешевого газа из РФ
Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
Политик отметил, что в Европе смогли взять под контроль энергетический кризис, однако цены не вернутся на прежний уровень, и «ничего больше не будет как раньше».
Реклама
«И в политическом смысле Европа — американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР. <…> Происходит деиндустриализация Европы», — заявил глава сербской госкомпании.
В Штатах производство обеспечат американским газом, а в Китае — российским. Преимущество европейских экономик было основано на дешевом российском газе, но этого больше нет, заявил Баятович.
Президент России Владимир Путин ранее назвал «полной чушью» обвинения, что РФ сократила поставки газа в Европу. «Газпром» является надежным поставщиком и всегда полноценно исполняет обязательства.
США
Газ
Сербия
Россия
Реклама
Реклама