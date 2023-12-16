Мир 16 декабря 2023, 04:35 «Вассал США». В Сербии рассказали о последствиях отказа Европы от российского газа Гендиректор Баятович: Европа идет к деиндустриализации без дешевого газа из РФ РИА «Новости»

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Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

Политик отметил, что в Европе смогли взять под контроль энергетический кризис, однако цены не вернутся на прежний уровень, и «ничего больше не будет как раньше».

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«И в политическом смысле Европа — американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР. <…> Происходит деиндустриализация Европы», — заявил глава сербской госкомпании.

В Штатах производство обеспечат американским газом, а в Китае — российским. Преимущество европейских экономик было основано на дешевом российском газе, но этого больше нет, заявил Баятович.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «полной чушью» обвинения, что РФ сократила поставки газа в Европу. «Газпром» является надежным поставщиком и всегда полноценно исполняет обязательства.