Васk in USА: команда Байдена хочет сместить акцент с Украины на внутреннюю политику

Президент США Джо Байден должен начать уделять более пристальное внимание внутренней повестке и уйти от внешней политики. К такому мнению пришла команда главы государства.

Изменение тактики газета Роlitiсо связала с падением рейтинга президента. Ситуация уже вызвала беспокойство у союзников Белого дома.

«Избиратели могу счесть, что президент более поглощен международными делами, чем внутренними», — сказано в статье.

Американцы, по словам близкого к Демократической партии США политолога Селинды Лейк, до сих пор симпатизируют Украине. Но тема начинает пресыщать избирателей — от нее устают. При этом у людей возникает вопрос, достаточно ли правительство делает для помощи гражданам своей страны и ее экономике в условиях кризиса.

«Белый дом сам прекрасно понимает, что восприятие избирателями состояния экономики, вероятно, определит итог промежуточных выборов [в Конгресс] в ноябре», — указали авторы материала.

По данным издания, в этой связи в ближайшие недели Байден увеличит количество поездок внутри страны. Шаг должен показать, что ситуация в Европе не занимает все его время.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден не намерен отправлять войска на Украину.