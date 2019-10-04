Василий Корчмарь: Генассамблея ООН останется в США

Россия выступила за перенос сессии комитета ГА ООН по разоружению Подробнее

Российские власти выступили с предложением о переносе сессий первого комитета Генассамблеи ООН в Европу, так как США до сих пор не решили вопрос с визами для российской делегации. Напомним, что первый комитет занимается вопросами международной безопасности и разоружений. Однако эксперт рассказал, что такой вариант невозможен, и Генассамблея останется в Америке.

Дипломат указал, что во всех комитетах превалирует число американских представителей, а штаб-квартира ООН находится в США.

«Допустим, провели первый комитет в Женеве. А дальше что? Заседания других комитетов, комиссий — всей системы ООН тоже переносить, что ли? Давайте тогда переносить штаб-квартиру в другое государство, куда-нибудь в Европу. Можно представить, какая это работа, какие это деньги. Здесь еще материальная сторона вопроса. Нужно готовить целую систему зданий, транспорта, всего остального. Нужно согласие большинства государств», — пояснил Корчмарь.