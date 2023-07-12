Эксклюзив 12 июля 2023, 13:57 «Вашингтону есть, о чем переживать». Очередной запуск баллистической ракеты КНДР вызвал истерику Запада и его сателлитов Политолог Колчин назвал необоснованными заявления Запада и сателлитов об угрозе от КНДР Скриншот с видео / YouTube

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Новость об очередном запуске баллистической ракеты КНДР спровоцировала бурную реакцию Запада и его сателлитов, однако обвинения в адрес Северной Кореи ничем не обоснованы. Об этом заявил в комментарии «360» политолог Петр Колчин.

КНДР запустила над Японским морем баллистическую ракету, которая могла быть межконтинентальной. Северная Корея давно разрабатывает собственные баллистические ракеты и активно тестирует их в прилегающей акватории, напомнил Колчин.

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«Конечно, развитие ракетной инфраструктуры Северной Кореи вызывает истерию как у Токио, так и у Сеула», — отметил политолог.

Он обратил внимание, что Япония и Южная Корея пытаются давить на КНДР вместе с Соединенными Штатами, однако это не приводит ни к каким результатам. Все испытания и разработки Северной Кореи заточены только на повышение обороноспособности страны, подчеркнул собеседник «360».

«Истерики Запада и его сателлитов о возможных агрессиях или угрозе их границам совершенно не обоснованы», — констатировал Колчин.

Политолог предположил, что вслед за новыми испытаниями последуют очередные санкции или другие формы давления на КНДР со стороны Соединенных Штатов.

«Но уже межконтинентальный формат баллистических ракет Северной Кореи показывает, что даже Вашингтону есть, о чем переживать», — резюмировал Колчин.