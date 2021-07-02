Вашингтон заявил о желании сотрудничать с Ташкентом

Власти США высказались о своем желании сотрудничать с Ташкентом. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил США с рабочим визитом. Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил ему о желании расширять сотрудничество с Ташкентом. Политик заявил, что США поддерживает реформы, проводимые в Узбекистане.

«Госсекретарь высоко оценил инициативы Узбекистана по улучшению отношений в Центральной Азии, отметив активное сотрудничество двух стран в рамках региональной дипломатической платформы C5 + 1», — сказано в сообщении пресс-службы.