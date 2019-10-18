  • Вашингтон ввел пошлины на самолеты и сыры из Европы

    18 октября 2019, 08:10

    Андрей Иванов

    Пошлины на некоторые европейские товары в 10% и 25% начали действовать 18 октября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

    Специальный орган Всемирной торговой организации (ВТО) по урегулированию торговых споров 14 октября разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на 7,5 миллиарда долларов.

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    Торговые санкции коснутся Великобритании, Франции, Германии и Испании. Эти страны нарушили правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Согласно позиции Вашингтона, незаконное финансирование нанесло серьезный ущерб авиакосмической промышленности США.

    Разбирательства по делу Airbus начались еще в 2004 году.

    Пошлинами в размере 10% обложат самолеты Airbus. Также ответные меры США коснутся продуктов. Так, например, при ввозе в Соединенные Штаты сыров из вышеперечисленных стран нужно будет заплатить пошлину в 25%. Это также касается всех французских вин и дорогого односолодового шотландского виски.