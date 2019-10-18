Вашингтон ввел пошлины на самолеты и сыры из Европы

Специальный орган Всемирной торговой организации (ВТО) по урегулированию торговых споров 14 октября разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на 7,5 миллиарда долларов.

США введут новые торговые пошлины против ЕС Подробнее

Торговые санкции коснутся Великобритании, Франции, Германии и Испании. Эти страны нарушили правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Согласно позиции Вашингтона, незаконное финансирование нанесло серьезный ущерб авиакосмической промышленности США.

Разбирательства по делу Airbus начались еще в 2004 году.

Пошлинами в размере 10% обложат самолеты Airbus. Также ответные меры США коснутся продуктов. Так, например, при ввозе в Соединенные Штаты сыров из вышеперечисленных стран нужно будет заплатить пошлину в 25%. Это также касается всех французских вин и дорогого односолодового шотландского виски.