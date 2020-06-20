Вашингтон вновь предложил Китаю участие в консультациях по ядерному оружию

Госдеп США подтвердил очередное приглашение Китаю принять участие в американо-российских консультациях по контролю над вооружениями, которые должны состояться 22–23 июня в Австрии. Их проведут спецпосланник США Маршалл Биллингсли и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Об этом сказано в распространенном Госдепом сообщении.

«Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике, предложив присоединиться к этим дискуссиям, и ясно заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно провели переговоры по контролю над вооружениями», — цитирует текст сообщения «Интерфакс".

Срок действия договора СНВ-3, заключенного Москвой и Вашингтоном, истекает в 2021 году. В США настаивают на участии в новом соглашении Китая.

Однако Пекин решительно отказывается, и заявляется, что не собирается идти на поводу у американских политиков.