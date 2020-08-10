«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — заявил Венедиктов и подчеркнул, что Европа делает все по указанию США.

Чтобы продемонстрировать свое лидерство и силу, Соединенные Штаты выходят из таких соглашений, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых зависит европейская безопасность. Американские власти делают все возможное, чтобы Европа не получила дешевый газ по «Северному потоку — 2».

Ранее американские сенаторы пригрозили санкциями оператору порта Засниц, где хранятся трубы для строительства «Северного потока — 2». Они пообещали добиться «финансового разрушения» гавани за участие в работе над проектом.

Евросоюз начал разрабатывать механизм противодействия санкциям третьих стран. Заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев выразил надежду, что объединенные усилия европейских стран по защите своих политических и экономических интересов помогут восстановить международное право.